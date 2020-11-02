Советник американской администрации Скотт Атлас извинился за интервью российскому телеканалу RT

Он написал в своем твиттере, что не знал о регистрации этого СМИ в США в качестве иностранного агента. Атлас входит в рабочую группу Белого дома по коронавирусу. В минувшую субботу в эфире RT он раскритиковал карантинные меры, которые вводят в штатах из-за коронавируса. Американские спецслужбы обвиняют российский телеканал в том, что он является «российской государственной пропагандистской машиной» и использовался для вмешательства в президентские выборы в США. В Москве обвинения во вмешательстве отвергают.