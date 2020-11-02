Полиция Лиона отпустила задержанного по делу о стрельбе в православного священника

У следствия не было оснований для дальнейшего содержания его под стражей. Кроме того, как рассказали источники агентства AFP, состояние здоровья задержанного не позволяло держать его в камере. В субботу неизвестный открыл огонь около греческой православной церкви в Лионе. Он тяжело ранил 52-летнего священника. По неофициальным данным, полиция до сих пор не передала это расследование антитеррористическому подразделению. Не исключен личный мотив преступления. Нападение в Лионе произошло спустя два дня после трагедии в Ницце, где преступник с ножом убил трех посетителей базилики Нотр-Дам и ранил шестерых.