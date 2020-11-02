Новые ограничения из-за коронавируса вступают в силу в Германии

Среди прочего, в стране отменяют рождественские базары. До конца месяца находиться в общественном месте могут группы максимум в 10 человек. И это должны быть члены только двух семей. Граждан призывают отказаться от частных поездок и путешествий, как заграничных, так и внутри страны. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует по делу. Закрываются театры, парки развлечений, спортивные клубы. Спортивные соревнования будут проводиться без участия зрителей. С понедельника не работают рестораны, клубы, дискотеки, салоны красоты. Магазины и торговые центры продолжат работу, при условии, что они будут соблюдать правила. К примеру, только один человек на 10 квадратных метров.