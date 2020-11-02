Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус ушел на карантин

Это произошло после контакта с зараженным коронавирусом, объявил он сам в своем твиттере. Гебрейесус добавил, что чувствует себя хорошо, симптомов у него не наблюдается. В ближайшее время он планирует работать из дома. Глава ВОЗ призвал всех соблюдать рекомендации по охране здоровья. Только так можно будет разорвать цепочку передачи инфекции.