Потепление ожидается на этой неделе в центре европейской части России и на северо-западе

Как сказали агентству РИА Новости в Гидрометцентре, днем ожидается выше 10 градусов тепла. Таким образом температура в центре европейской части страны будет превышать норму на пять — семь градусов. Ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Прошедший октябрь, по оценкам специалистов центра погоды «Фобос», оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений.