Суд в Москве должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения топ-менеджеру банка «Траст» Михаила Хабарова

С ходатайством о переводе его из СИЗО под домашний арест в Басманный суд этом ранее обратилось следствие. Хабарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший деловой партнер банкира обвиняет его в хищении почти 850 млн. рублей. Сам Хабаров вину отрицает.