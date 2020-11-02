Российские коммунисты в этот раз отметят годовщину Октябрьской революции без массовых акций

В КПРФ приняли такое решение из-за ситуации с коронавирусом. 7 ноября они планируют возложить цветы к мавзолею Владимира Ленина и встанут в одиночные пикеты, а основные выступления проведут в интернете, пишет газета «КоммерсантЪ». В согласовании массовых мероприятий власти регионов отказывают. В то же время петербургские коммунисты надеются провести акцию у крейсера «Аврора». Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призывает сторонников выходить на улицы, но с соблюдением эпидемиологических норм и в законной форме, чтобы не провоцировать столкновения с полицией.