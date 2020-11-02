Участники протеста против итогов парламентских выборов в Грузии устанавливают палатки у здания парламента в Тбилиси.

Так утверждает руководство оппозиционной партии «Единое национальное движение». В митинге участвуют несколько тысяч сторонников оппозиционных сил, передает агентство ТАСС. Демонстранты также устроили накануне шествие к дому председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Они обвиняют власти в многочисленных нарушениях. Согласно последним данным Центризбиркома страны, правящая партия «Грузинская мечта» сохраняет лидерство. Она набирает чуть менее половины голосов. По предварительным данным, у нее есть шанс в одиночку сформировать новое правительство.