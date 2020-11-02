Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду обошла на выборах действующего главу государства Игоря Додона

Их разделяют десятые доли процента. Санду лидирует с примерно 34,4% голосов. У Додона около 34,11%. И президент, и бывший премьер выходят во второй тур, который состоится 15 ноября. Игорь Додон, который известен пророссийской позицией, занимает президентский пост уже 4 года. Санду является кандидатом одной из проевропейских сил.