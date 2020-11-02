Россияне раскупают тропические фрукты

Торговые сети, как пишет газета «КоммерсантЪ», фиксируют резкий рост спроса на манго и авокадо. Также возрос спрос на ананасы и киви. Среди тропических плодов наиболее востребованными в этом году оставались бананы. Торговые сети объясняют поведение россиян тем, что многие из них пытаются таким образом компенсировать отсутствие туристических поездок, а также с удачным урожаем манго в Египте. В то же время импортеры не рассчитывают сохранить этот уровень надолго и уже готовятся к падению.