На неделю продлено дистанционное обучение для московских старшеклассников

В указе мэра столицы Сергея Собянина говорится, что решение о возобновлении очного обучения школьников с 6 по 11 классы после 8 ноября будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом в городе. По словам столичного руководителя, в мэрии не собираются месяцами держать детей на дистанционном обучении. Ученики с 1 по 5 классы сейчас учатся в Москве в очном формате.
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