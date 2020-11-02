Причиной возгорания на нефтяной шахте в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание

Неполадки возникли во время буровых работ, рассказали представители компании «Лукойл-Коми», чье подразделение обслуживает месторождение. В тот момент в шахте находились 82 работника. Большинство вывели на поверхность, однако местонахождения двои пока остается неизвестным, говорят в региональном управлении МЧС. Работа шахты приостановлена.