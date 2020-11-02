Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал противоестественной вражду из-за карикатур

В интервью изданию РБК он сказал, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение. Таджуддин добавил, что религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. Он призвал не поддаваться на провокации. Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сказал, что считает врагами тех французов, кто поддерживает президента республики Эмманюэля Макрона. Это связано с критикой радикального исламизма со стороны французского лидера, До этого во Франции произошла серия нападений, которые связаны с показом на уроке в одной из школ карикатур на пророка Мухаммеда.
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