Полиция Франции отпустила троих задержанных по делу о теракте в Ницце

Как передает телеканал «Франс-24», под стражей остаются четыре человека, в том числе выходец из Туниса, который напал на посетителей собора Нотр-Дам. В результате атаки погибли три человека, несколько получили ранения. Тем временем в самом соборе накануне прошла месса в память о жертвах теракта. Поминальные службы проходили и в других церквях страны. Сообщается, что в некоторых городах на мессы в знак солидарности пришли представители мусульманской общины.