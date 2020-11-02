Минута молчания будет объявлена сегодня в школах Франции

Там почтут память убитого в пригороде Парижа школьного учителя Самюэля Пати. Трагедия произошла в середине октября, нападавший зарезал учителя истории, который ранее на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже подозреваемого застрелили полицейские при задержании. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Как писала французская пресса, подозреваемый в убийстве учителя был выходцем из чеченской семьи.