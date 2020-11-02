Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен приступить к вопросу о санкциях против российского спорта

Слушания по делу, которое связано с допинговым скандалом, пройдут до четверга. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры, напоминает агентство ТАСС. Изначально они должны были состояться в апреле, но заседание перенесли из-за пандемии коронавируса. В результате часть представителей российской стороны, в том числе и адвокаты, будет находиться в Лозанне. Для остальных организуют видеосвязь.