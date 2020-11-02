В Московской области усиливают ограничительные меры для жителей старше 65 лет

С сегодняшнего дня они должны оставаться дома. Глава региона Андрей Воробьев пояснял ранее, что люди старше 65-ти тяжелее всех переносят коронавирус. В то же время, по словам губернатора, им по-прежнему разрешается ходить в магазин и совершать прогулки. Социальную карту блокировать не будут. Ранее в Подмосковье действовала рекомендация для людей этого возраста оставаться дома.