Два человека пропали без вести после возгорания на нефтяной шахте в Коми

Сейчас их ищут спасатели, рассказали в региональном управлении МЧС. Остальные работники были выведены на поверхность, сказали там агентству ТАСС. Всего в шахте находились 82 человека. Работами на месторождении здесь занимается одно из подразделений компании «Лукойл-Коми».