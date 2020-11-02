На президентских выборах в Молдавии ожидается второй тур

В него вышли действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. По предварительным данным, у Додона, который считается пророссийским политиком, около 36% голосов, у Санду, которая представляет проевропейские силы, – чуть более 30,5%. 4 года назад Додон победил Санду во втором туре президентских выборов. Тогда он набрал на 5 процентов голосов больше.