Общее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии накануне превысило 300 человек

Такие данные приводит правозащитный центр «Весна». В воскресенье в Минске прошел марш под названием «Дзяды» по случаю дня поминовения предков. На протяжении многих лет оппозиция организовывала шествие от центра Минска к урочищу Куропаты, где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Ранее власти согласовывали акцию, в этот раз они отказались ее разрешать. Силовики использовали против участников шествия светошумовые гранаты. В ГУВД Минска также подтвердили агентству ТАСС, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух. В результате дойти до Куропат смогли порядка 1,5-2 тыс. человек. Акции протеста в республике не стихают уже почти 3 месяца.