Во французских школах минутой молчания почтут память учителя Самуэля Пати, который был обезглавлен террористом.

В понедельник у школьников в стране заканчиваются каникулы. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер предложил начать учебный процесс с минуты молчания в память об убитом. «Страх не наша религия» — сказал чиновник – «мы должны бороться со страхом». Кроме того, как сообщает ТАСС министр пообещал, что светские принципы образования будут находиться в особом фокусе внимания государства на национальном уровне. Самуэль Пати был убит после урока свободы слова, на котором он демонстрировал ученикам скандальные карикатуры журнала Шарли Эбдо, оскорбляющие по мнению многих мусульман пророка Муххамеда. Смерть Пати была не единственной в этом ряду. За ней последовали несколько нападений со стороны последователей радикального ислама. Французские власти пообещали отстаивать право граждан на любые выступления.

По делу об убийстве Самуэля Пати следствие задержало 9 человек, в частности членов семьи ликвидированного полицией террориста.