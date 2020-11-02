Освобождены из-под стражи три человека, задержанные в рамках расследования нападения на прихожан собора в Ницце

Французские правоохранители освободили из-под стражи трех человек, задержанных в рамках расследования нападения на прихожан собора Нотр-Дам ив Ницце. Как передает телеканал «Франс-24», под стражей остаются четыре человека, в том числе выходец из Туниса, подозреваемый в теракте. В четверг он устроил резню в соборе в центре Ниццы. Погибли три

человека.