В Челябинске сегодня начнут ремонтировать больницу, рядом с которой в субботу взорвалось кислородное оборудование

Здание больницы для зараженных коронавирусом, на территории которой в субботу произошел пожар и взрыв баллонов с кислородом, до сих пор оцеплено полицией. В медучреждении, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, полностью закрыт тепловой контур, подано отопление. Персонал больницы дезинфицирует помещения и наводит там порядок. Сегодня в клинике начнется ремонт и остекление, сказал Текслер. По оценке главы Челябинской области работы займут около трех недель. После пожара и взрыва из больницы эвакуировали более 150-ти человек с коронавирусом. Все люди живы, сказали в минздраве региона. Взрыв в центре Челябинска в минувшую субботу повредил и дом, расположенный поблизости от клиники. Его ремонт начнут после составления сметы. Огонь повредил 8 квартир, в 21-й необходимо заменить окна. К пожару и взрыву в пристройке к больнице, где хранились кислородные баллоны, по предварительной версии привело короткое замыкание из-за аварийного электрооборудования. Уголовное дело расследуют по статье халатность.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование ЧП в Челябинске.