Столичные школьники с 6-го по 11-ый классы на этой неделе продолжат учиться дистанционно

Как долго это продлиться – не известно.

Мэр Сергей Собянин утверждал, что учащихся средних школ в Москве частично оставили на удалёнке, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости среди школьников. Он говорил, что на этой неделе чиновники решили оставить их дома, поскольку речь идёт о своего рода праздничном периоде. Четвертое ноября – выходной в честь Дня народного единства.

Также по словам мэра, решение о том, стоит ли возвращать учеников средних школ к очной форме обучения на следующей неделе, примут только в конце текущей семидневки, и зависеть оно будет от эпидемиологической ситуации.

В свою очередь ученики младшей школы на занятия в классы всё же пойдут, поскольку считается, что удалёнка даётся им слишком тяжело.

При этом, Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы будут закрыты до 29 ноября.