Для избрания президента Молдавии понадобится второй тур голосования.

Об этом ТАСС заявил действующий глава государства Игорь Додон, который, по данным ЦИК, после обработки 73% протоколов набрал 36,4% голосов на воскресных президентских выборах. У его основного оппонента, экс-премьера, кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду 31%. Явка на выборах составила около 43%. Второй тур будет назначен на 15 ноября.