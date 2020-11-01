Для избрания президента Молдавии понадобится второй тур голосования.

Об этом ТАСС заявил действующий глава государства Игорь Додон, который, по данным ЦИК, после обработки 73% протоколов набрал 36,4% голосов на воскресных президентских выборах. У его основного оппонента, экс-премьера, кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду 31%. Явка на выборах составила около 43%. Второй тур будет назначен на 15 ноября.
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