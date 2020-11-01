Спасатели устанавливают местонахождение двух горняков после пожара в нефтешахте в Коми.

По данным МЧС на момент задымления на аварийном участке находились 82 человека, почти всех удалось вывести на поверхность. Региональное управление СК ведет доследственную проверку. Шахта предприятия «Яреганефть» принадлежит комании»Лукойл-Коми». Работа шахты приостановлена.