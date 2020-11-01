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23:03, 01 ноября 2020

В Минске задержан член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто

Как сообщил пресс-секретарь КС Антон Родненков, сейчас Готто находится в отделе милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», на акциях протеста в Белоруссии сегодня задержаны более 230 человек Больше всего задержанных — в Минске.



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