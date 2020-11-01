Выборы президента Молдавии состоялись

По данным ЦИК республики, явка превысила 42 процента. Это меньше, чем на президентских выборах в 2016 году, когда на участки пришли почти 49 проц. избирателей. По закону, выборы в Молдавии считаются состоявшимися, если явка превышает 33,3%. На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, однако все опросы называют фаворитом действующего президента Игоря Додона.

Его главным оппонентом выступает лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Победителем будет признан кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей. В противном случае через две недели состоится второй тур.