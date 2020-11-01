В чемпионате России снова сменился лидер. Столичные армейцы, победив на выезде Ротор вышли на чистое первое место

После матча Лиги Европы с загребским Динамо тренер армейцев Виктор Гончаренко освежил состав. На поле, в группе атаки вышли те, кто сыграл в четверг не полные 90 минут. Алан Дзагоев отметил появление в старте голом в конце первого тайма. Этот мяч оказался единственным и принес команде первую строчку в таблице. ЦСКА на одно очко опережает Зенит и Спартак, который накануне проиграл Ростову. Питерский клуб на выезде без особых проблем справился с Химками. Капитану сборной России Артему Дзюбе дали отдохнуть, а в его отсутствие голами отметились Александр Ерохин и Андрей Мостовой. 2-0 в пользу Зенита. Лидер Урала Эрик Бикфалви сделал дубль во встрече с Уфой. Один гол сквитал Комнен Андрич, однако три очка все равно достались команде из Екатеринбурга 2-1.



Несколько мину назад начался последний матч дня Тамбов принимает на своем поле московское Динамо.