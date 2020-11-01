На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate

Как сообщает МК, на мероприятии, которое проходило около 16.30 в лофте AG на Яузе в Слободском переулке, Максим Корнышев внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако он умер на месте Причина смерти не уточняется, о том, были ли у музыканта проблемы со здоровьем, ничего не сообщается.