Суд Кировской области заключил под стражу мать четырех детей, которые погибли на пожаре

Как сообщается на сайте регионального управления СК, женщине предъявлено обвинение по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, оставление в опасности и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. 30 октября в квартире трехэтажного жилого дома в деревне Ложкари произошел пожар, в результате погибли четверо мальчиков в возрасте от восьми месяцев до четырех лет.

Дети отравились угарным газом. Родителей в момент пожара дома не было: отец находился на работе, а мать, пьянствовала у знакомой.