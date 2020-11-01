Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии, по данным правозащитного центра Весна, достигло 200 человек

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Белоруссии, по данным правозащитного центра Весна, достигло 200 человек.

Больше всего задержанных в Минске, где проходил марш под названием «Деды»(«Дзяды»), приуроченный ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября. Примерно двум тысячам участников марша, не смотря на разгон акции милицией, удалось добраться до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики сегодня открывали огонь в воздух и применяли против манифестантов светошумовые гранаты.