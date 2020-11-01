Правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах по партийным спискам 48% голосов

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней. На втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Сила в единстве» с 27%. Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в один процент. Тем временем в Тбилиси оппозиция вышла на улицы с требованием повторных выборов. Несколько тысяч человек пришли к зданию парламента и разбили здесь несколько палаток.