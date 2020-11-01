На акциях протеста в Белоруссии, по данным правозащитников из центра «Весна», сегодня задержали более 160 человек

Основная масса задержаний проводилась в Минске. Здесь сегодня прошел марш под названием «Деды»(«Дзяды»), приуроченный ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября и, который белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно акция сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты к месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Силовики сегодня пытались жестко разогнать протестующих, использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Однако часть протестующих все-таки смогла прорваться к урочищу.