Явка избирателей на президентских выборах в Молдавии к этому часу составила около 40 процентов

Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии страны Дорин Чимил, на выборах президента 2016 года к этому времени к урнам пришли 47% избирателей.

На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, однако все опросы называют фаворитом действующего президента Игоря Додона. Его главным оппонентом выступает лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Выборы завершатся, когда в Москве будет 22 часа. Победителем будет признан кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей. В противном случае через две недели состоится второй тур.