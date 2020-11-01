Полиция считает, что злоумышленник, совершивший нападение с мечом в Квебеке, не имеет отношения к террористам

Местные правоохранители пришли в выводу, что 24-летний подозреваемый, который не живет в Квебеке, прибыл сюда с намерением убить по возможности как можно больше людей и выбирал своих жертв наугад. Одетый в средневековую одежду мужчина в ночь на воскресенье убил двух и ранил пять человек. Он был арестован после того, как полиция смогла настичь его на улицах города. О мотивах нападавшего не сообщалось.