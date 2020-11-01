Полиция отпустила задержанного по подозрению в нападении на православного священника в Лионе

Как передает Франс Пресс, установлено, что ничто не позволяет привлечь его к ответственности за совершение нападения.

В прокуратуре также отметили, что состояние здоровья задержанного не позволяет оставить его под стражей. Как ранее сообщили источники, знакомые с ходом расследования, прокуратура изучает версию личного конфликта в деле о покушении на священника. Кроме того, никаких религиозных церемоний в это время в храме не проводилось Тем не менее прокурор Лиона по прежнему не исключает ни одной из версий.

В результате нападения, 52-летний священник греческой церкви в Лионе был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Подозреваемого задержали по приметам. Оружия при нем не было.