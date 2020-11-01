После взрыва гранаты на рынке в Коврове Владимирская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке убийства

В качестве основной версии происшествия следователи рассматривают бытовой конфликт между тремя гражданами, в ходе которого у одного из них сдетонировала граната. Пострадали три человека, одному из них оторвало кисть руки. Пострадавшей женщине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.