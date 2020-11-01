Верховный муфтий России не разделяет реакцию ряда представителей исламского мира на карикатуры на пророка Мухаммеда

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин не разделяет реакцию ряда представителей исламского мира на карикатуры на пророка Мухаммеда. По его словам, сам Пророк не проповедовал месть и ценил прощение. По мнению Верховного муфтия России, рисунки это пустяк, и из-за них не стоит объявлять войну и называть кого-то врагами.

По его словам, «это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям». В связи с этим Талгат Таджуддин, как передает МК, призвал считать заявление муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева его личным мнением. Ранее Межиев заявил, что считает врагами всех французов, которые поддерживают политику президенту своей страны Эммануэля Макрона.