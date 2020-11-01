Российский гонщик Даниил Квят финишировал четвертым на этапе Чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в итальянской Имоле.

Квят практически лишился шансов остаться в команде Альфа Таури на будущий сезон. Боссы намереваются с ним расстаться. Возможно именно это раскрепостило российского пилота и он провел лучшую гонку сезона. Квят воспользовался многочисленными авариями и сходами. Прекрасно сработала и его команда. На заключительных кругах он оказался на свежих покрышках против конкурентов, которые не успели сменить резину.

Квят атаковал Даниэля Риккьярдо, но тот удержал третью строчку, не дав россиянину заработать второй подиум в карьере. Ну а выиграл в Имоле Чемпион мира Льюис Хэмилтон. Мерседес вообще был вне конкуренции на трассе. Вторым финишировал второй пилот команды Валтери Боттас. В общем зачете британец опережает своего коллегу на 85 очков.

Даннил Квят с 26 очками занимает в генеральной классификации 13 место.