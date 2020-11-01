Президент Азербайджана считает, что премьер Армении признал поражение в Нагорно-Карабахском конфликте

Такое мнение Ильхам Алиев высказал на переговорах с главой МИД Турции.

«Премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. По сути, это письмо — признание поражения. Потому что у России просили военной поддержки, хотя для этого нет оснований. В то время как Азербайджан ведет военные операции на международно признанной территории Азербайджана, в Армении никаких операций не проводится, и таких планов у нас нет.»

Алиев также выразил позицию Баку, что именно Армения напала первой. По мнению Алиева, теперь Ереван, с одной стороны, признает поражение, а с другой стороны, не хочет полностью сдаваться.