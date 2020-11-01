Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах по партийным спискам 48% голосов

Об этом сообщает ЦИК республики после подсчета 99 процентов бюллетеней. На втором месте оппозиционный блок «Сила в единстве» с 27%. В законодательный орган попадают семь партий и два политических блока, преодолевших барьер в 1%. В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.