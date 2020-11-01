Полиция приняла на рассмотрение 48 заявлений об организованном подвозе избирателей на выборы президента Молдавии

Полиция приняла на рассмотрение 48 заявлений об организованном подвозе избирателей к участкам в ходе выборов президента Молдавии и располагает информацией о 7 случаях подкупа избирателей в ходе голосования.



Действующий президент Игорь Додон надеется на стабильность в стране и сбалансированные международные отношения. Об этом он сказал на выходе с избирательного участка.

В условиях пандемии и экономического кризиса было бы неправильно оказаться еще и в нестабильном политическом состоянии, добавил Игорь Додон.