Больной пневмонией мужчина скончался через несколько часов после того, как его выписали из больницы в Сысерти в Свердловской области.

63-летний житель Екатеринбурга Виталий Апаков попал в больницу в Сысерти, потому, что в клиниках города не было свободных мест. Врачи нашли у него двустороннюю пневмонию, хотя анализы на КОВИД дали отрицательный результат. Несмотря на это, лежать ему пришлось в Красной зоне, поскольку вся больница Сысрети перепрофилирована под коронавирус. Через две недели дочери Апакова позвонили и потребовали срочно его забрать, приехав она нашла отца в куда более тяжелом состоянии, нежели то, в котором он находился при поступлении.

Несмотря на протесты, мужчину вывели из отделения и заперли а ним дверь. Дома пришлось вызывать скорую. Когда больному делали кардиограмму, он умер. Родственники полагают, что врачи просто не хотели, чтобы Апаков скончался в больнице.

В Министерстве здравоохранения родственникам пообещали провести проверку и сообщить о результатах.