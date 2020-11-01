За последний год россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к сокращению пятидневной рабочей недели до четырех дней. Как показывает исследование портала Superjob, в прошлом году инициативу экс-премьера Дмитрия Медведева поддерживали 49% опрошенных. Сейчас этот показатель снизился до 40%. 37% сейчас высказываются против такой идеи против 31% год назад.

РБК напоминает, что Госдума планировала обсудить инициативу Медведева в начале этого года, однако после отставки премьера и начала пандемии этот вопрос на высоком уровне больше не обсуждался.