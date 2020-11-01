В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту серьезного ДТП, в котором погибли 5 человек

Как рассказали ТАСС в прокуратуре региона, сегодня утром водитель «Лады Приора» на трассе зацепил открытые левые передние двери стоящих легковых автомобилей и сбил восемь человек, которые вышли из этих машин. Трое пострадавших госпитализированы.