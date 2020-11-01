Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвертым в гонке 13 этапа Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвертым в гонке 13-го этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Соревнования прошли на автодроме в Имоле.

Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. «Мерседес» по итогам гонки досрочно в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете. Вторым идет Боттас.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Турции с 12 по 15 ноября.