Министр транспорта Евгений Дитрих, по данным газеты РБК, скоро может оставить свою должность

Одним из претендентов собеседники издания называют главу Аэрофлота.

Отставку Евгения Дитриха обсуждают в правительстве, рассказал РБК источник в Белом доме. О том, что министр транспорта может оставить свой пост газете сообщили также два источника в компаниях, которые работают с этим ведомством, и подтвердил знакомый одного из претендентов. Дитрих возглавляет министерство два с половиной года.

Отставка могла произойти ещё весной. Однако вопрос отложили — помешала сложная ситуация с коронавирусом, сообщил один из собеседников. По информации газеты новым министром транспорта может стать один из заместителей Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк или руководитель Росавиации Александр Нерадько. Из других возможных претендентов источники РБК назвали главу Аэрофлота Виталия Савельева. Авиация одна из самых пострадавших Отраслей, признал один из собеседников и с этим цитата «нужно что-то делать». Газета со ссылкой на один из телеграм-каналов не исключает, что об отставке Дитриха может стать известно уже в среду, 4 ноября. После встречи президента Путина с премьером Мишустиным.

В пресс-службе правительства и министерстве транспорта не комментируют возможную отставку Дитриха.