В Минске в эти минуты проходит «Марш против террора»

Правозащитный центр «Весна» объявил о почти 70 задержанных.

В белорусской столице сегодня снова звучат призывы отправить президента Александра Лукашенко в отставку, взрывы светошумовых гранат. Также интернет-издание tut.by передаёт, на северо-востоке Минска слышны выстрелы из огнестрельного оружия. Это люди в форме пытались напугать протестующих, которые хотели колонной пройти по улице Мирошниченко.

Столичная милиция уже официально подтвердила информацию о стрельбе в городе. Как сообщает агентство «Интерфакс», в ведомстве подчеркнули, что речь идёт о предупредительных выстрелах в воздух «для пресечения нарушений закона».

Сегодняшняя акция называется «Дзяды. Марш против террора». Её участники хотят собраться и пойти к национальному некрополю Куропаты, где захоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий. Информация о задержаниях участников марша приходит из разных районов Минска.

Ранее интернет-издание «МБХ Медиа» сообщало, что перед акцией в Минске отключили мобильный интернет и в центре города закрыли метро. Также в белорусскую столицу сегодня въехала бронетехника с пулемётами на крышах.

Порядка двух тысяч человек, которые смогли добраться в урочище Куропаты под Минском, зажигают лампады и свечи, передает корреспондент ТАСС. Тем самым они отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий, которые захоронены в Куропатах на северо-восточной окраине столицы.