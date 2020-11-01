Часть участников воскресной акции протеста белорусской оппозиции смогла подойти к урочищу Куропаты на окраине Минска

Основную колонну демонстрантов не пропускает милиция. Идут массовые задержания. Очевидцы говорят о взрывах светошумовых гранат и стрельбе в воздух. Как сообщает ТАСС с места событий, в район направлено большое число силовиков за колонной протестующих численностью около двух тыс. человек следует спецтехника силовиков, в том числе водомет и около 10 машин с военными.

Организаторы ранее заявляли о планах провести марш приуроченный ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября. В Куропатах расположено место массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Шествие проходит в рамках акций протеста белорусской оппозиции.